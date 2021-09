1

/* & can be used on its own */ .foo { color : blue ; & > .bar { color : red ; } } /* equivalent to .foo { color: blue; } .foo > .bar { color: red; } */ /* or in a compound selector, refining the parent’s selector */ .foo { color : blue ; & .bar { color : red ; } } /* equivalent to .foo { color: blue; } .foo.bar { color: red; } */ /* multiple selectors in the list must all start with & */ .foo , .bar { color : blue ; & + .baz , & .qux { color : red ; } } /* equivalent to .foo, .bar { color: blue; } :is(.foo, .bar) + .baz, :is(.foo, .bar).qux { color: red; } */ /* & can be used multiple times in a single selector */ .foo { color : blue ; & .bar & .baz & .qux { color : red ; } } /* equivalent to .foo { color: blue; } .foo .bar .foo .baz .foo .qux { color: red; } */ /* Somewhat silly, but can be used all on its own, as well. */ .foo { color : blue ; & { padding : 2 ch; } } /* equivalent to .foo { color: blue; } .foo { padding: 2ch; } // or .foo { color: blue; padding: 2ch; } */ /* Again, silly, but can even be doubled up. */ .foo { color : blue ; && { padding : 2 ch; } } /* equivalent to .foo { color: blue; } .foo.foo { padding: 2ch; } */ /* The parent selector can be arbitrarily complicated */ .error , #404 { & :hover > .baz { color : red ; } } /* equivalent to :is(.error, #404):hover > .baz { color: red; } */ /* As can the nested selector */ .foo { &:is ( .bar, & .baz ) { color : red ; } } /* equivalent to .foo:is(.bar, .foo.baz) { color: red; } */ /* Multiple levels of nesting "stack up" the selectors */ figure { margin : 0 ; & > figcaption { background : hsl ( 0 0 % 0 % / 50 % ) ; & > p { font-size : .9 rem; } } } /* equivalent to figure { margin: 0; } figure > figcaption { background: hsl(0 0% 0% / 50%); } figure > figcaption > p { font-size: .9rem; } */